23:17
USD 84.38
EUR 102.56
RUB 1.15
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. С наступлением тепла нарушителей стало больше

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водители облюбовали место на пересечении улиц Ахунбаева и Джунусалиева. По словам автора снимка, здесь паркуются каждый день. «Раньше машин не было на этом месте. Видимо, с теплом вернулись и нарушители», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один нарушитель оставил свою машину на тротуаре на улице Юнусалиева в 4-м микрорайоне.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В 7-м микрорайоне автомобиль стоял на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так припарковался владелец «Лексуса» на стоянке гипермаркета Globus.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Свои «чудаки парковки» есть и в Оше. Возле кафе «Ал-Мансур» невозможно пройти. Машинами заставили улицу. По словам очевидца, машина скорой помощи или пожарная здесь не проедут.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/183782/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. На улице Джантошева в Бишкеке организовали стоянку
Чудаки парковки. Нарушителям нужно думать и о пешеходах
Чудаки парковки. Из-за поставленной на встречке машины образовался затор
Чудаки парковки. На улице Ибраимова в Бишкеке стоянку организовали на тротуаре
Чудаки парковки. Водители оставляют машину там, где хотят, а не где разрешено
Ограждение парковочных мест в «Асанбае». Мэрия ответила бишкекчанину
Чудаки парковки. Возле здания Минздрава машины ставят на тротуаре
Возле магазина закрыли места для парковки. Бишкекчане сомневаются, что законно
Чудаки парковки. В Бишкеке просят убрать такси с остановок
С посетителей Панорамы Бишкека начали брать деньги за парковку
Популярные новости
Чудаки парковки. На&nbsp;улице Джантошева в&nbsp;Бишкеке организовали стоянку Чудаки парковки. На улице Джантошева в Бишкеке организовали стоянку
Электронная запись в&nbsp;школы. Минобраз и&nbsp;мэрия устранились от&nbsp;решения проблем Электронная запись в школы. Минобраз и мэрия устранились от решения проблем
Свободных мест уже нет. Бишкекчанин пожаловался на&nbsp;электронную запись в&nbsp;школы Свободных мест уже нет. Бишкекчанин пожаловался на электронную запись в школы
Мгновения жизни. Силуэты Бишкека и&nbsp;осенний Джети-Огуз Мгновения жизни. Силуэты Бишкека и осенний Джети-Огуз
Бизнес
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
&laquo;Халык Банк&raquo; успешно сотрудничает с&nbsp;Российско-Кыргызским фондом развития «Халык Банк» успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
17 февраля, среда
23:14
Выбросы пепла и потоки лавы. На Сицилии проснулся вулкан Этна Выбросы пепла и потоки лавы. На Сицилии проснулся вулка...
22:47
ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса
22:23
В 11-м микрорайоне Бишкека разрушаются новые бордюры
22:00
Чудаки парковки. С наступлением тепла нарушителей стало больше
21:46
В Чолпон-Ате состоится крупный международный марафон