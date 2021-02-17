Чудаки парковки. С наступлением тепла нарушителей стало больше

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Водители облюбовали место на пересечении улиц Ахунбаева и Джунусалиева. По словам автора снимка, здесь паркуются каждый день. «Раньше машин не было на этом месте. Видимо, с теплом вернулись и нарушители», — написал читатель.
Еще один нарушитель оставил свою машину на тротуаре на улице Юнусалиева в 4-м микрорайоне.
В 7-м микрорайоне автомобиль стоял на разметке пешеходного перехода.
Вот так припарковался владелец «Лексуса» на стоянке гипермаркета Globus.
Свои «чудаки парковки» есть и в Оше. Возле кафе «Ал-Мансур» невозможно пройти. Машинами заставили улицу. По словам очевидца, машина скорой помощи или пожарная здесь не проедут.
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