Чудаки парковки. На улице Джантошева в Бишкеке организовали стоянку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Парковка на тротуаре. Беспредел», — подписал фото автор. Снимок сделан на улице Суюмбаева.
На тротуар заехал и владелец «Жигулей».
Эти фотографии сделаны напротив здания ГКНБ на бульваре Эркиндик. «Постоянно стоят на этом месте, а люди вынуждены обходить машины по грязи», — написал читатель.
Этот «Мерседес» припаркован на остановочном пункте на улице Ахунбаева.
«На улице Джантошева ушлые люди на газоне организовали парковку. Засыпали землей арык и газон, кинули решетки и вуаля», — написал читатель.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.