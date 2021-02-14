Чудаки парковки. На улице Джантошева в Бишкеке организовали стоянку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Парковка на тротуаре. Беспредел», — подписал фото автор. Снимок сделан на улице Суюмбаева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар заехал и владелец «Жигулей».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эти фотографии сделаны напротив здания ГКНБ на бульваре Эркиндик. «Постоянно стоят на этом месте, а люди вынуждены обходить машины по грязи», — написал читатель.

Этот «Мерседес» припаркован на остановочном пункте на улице Ахунбаева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На улице Джантошева ушлые люди на газоне организовали парковку. Засыпали землей арык и газон, кинули решетки и вуаля», — написал читатель.

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