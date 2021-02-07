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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за поставленной на встречке машины образовался затор

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Очень часто водители заезжают на тротуары. На улице Чокморова, 240 «чудак» оставил машину с нарушением ПДД.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один нарушитель замечен в 6-м микрорайоне столицы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А этот автолюбитель заехал на полосу встречного движения, перегородив проезд другим машинам.

Сотрудники Патрульной службы милиции поставили автомобиль напротив въезда во двор.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/182187/
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