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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители оставляют машину там, где хотят, а не где разрешено

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Джунусалиева водитель на «Лексусе» проехал по тротуару, чтобы припарковаться в неположенном месте.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один владелец внедорожника припарковался с нарушением правил, заехав на тротуар на улице Токтогула. «Почему водители думают, что могут оставлять свои машины там, где хотят?» — прокомментировал снимок читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Постоянный автор рубрики «Чудаки парковки» присылает фотографии с улицы Лумумбы. На этот раз автомашина стояла, заняв половину тротуара.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/181659/
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