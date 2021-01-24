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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке просят убрать такси с остановок

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Бишкекчане жалуются, что такси стоят на остановках общественного транспорта. «Когда этот беспредел закончится? Вот откуда берутся пробки», — написал автор фотографий.

Житель улицы Руставели прислал снимок «чудака», загородившего проход. «Когда начнут штрафовать таких наглых водителей? Из-за них приходится выходить на проезжую часть», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Напротив 2-го роддома водитель тоже перегородил весь тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/180617/
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