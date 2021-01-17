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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Тротуары — излюбленное место нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель оставил машину на тротуаре на улице Московской, хотя возле магазина есть места для парковки.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого авто также поставил его на тротуаре (улица Токомбаева, 45/1).

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Излюбленное место парковки», — написал автор снимка. Машина стояла на пути у пешеходов на улице Исанова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Машинами преграждают людям путь и на улице Шопокова. «Шлагбаум сломался, никто его не делает, а водители паркуются таким образом, мешая проходу», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/179870/
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