Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель оставил машину на тротуаре на улице Московской, хотя возле магазина есть места для парковки.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого авто также поставил его на тротуаре (улица Токомбаева, 45/1).

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Излюбленное место парковки», — написал автор снимка. Машина стояла на пути у пешеходов на улице Исанова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Машинами преграждают людям путь и на улице Шопокова. «Шлагбаум сломался, никто его не делает, а водители паркуются таким образом, мешая проходу», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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