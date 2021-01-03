Чудаки парковки. Машины оставили в парке возле Театра оперы и балета

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Несколько машин стояло на газоне в парке возле Театра оперы и балета.
Правление ТСЖ дома № 45/1 на улице Токомбаева просит принять меры к нарушителям правил парковки. Машины стоят на тротуаре и напротив выезда из гаража.
В зеленую зону на улице Ахунбаева заехал водитель внедорожника. «Водитель оставил машину, а сам пошел в неположенном месте на другую сторону дороги, где, кстати, были парковочные места», — написал очевидец.
Продолжают парковаться на разметке пешеходного перехода и на улице Тыныстанова, 213.
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