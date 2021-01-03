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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Машины оставили в парке возле Театра оперы и балета

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Несколько машин стояло на газоне в парке возле Театра оперы и балета.

Правление ТСЖ дома № 45/1 на улице Токомбаева просит принять меры к нарушителям правил парковки. Машины стоят на тротуаре и напротив выезда из гаража.

В зеленую зону на улице Ахунбаева заехал водитель внедорожника. «Водитель оставил машину, а сам пошел в неположенном месте на другую сторону дороги, где, кстати, были парковочные места», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Продолжают парковаться на разметке пешеходного перехода и на улице Тыныстанова, 213.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/178433/
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