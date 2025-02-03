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Власть

В ЖК требуют, чтобы все субъекты электронной коммерции проходили регистрацию

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике рассмотрел во втором чтении законопроект, предусматривающий введение знаков безопасности онлайн-магазинов, внедрение реестра локальных онлайн-магазинов для проверки потребителями юридического статуса и наличие знака безопасности у поставщика, внедрение требования по защите местного рынка от продукции ненадлежащего качества и применения уведомительной процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС, а также пересмотр требований к публичной оферте.

Депутат Жумабек Салымбеков отметил, что в законопроект необходимо включить процедуру возврата некачественного товара онлайн-магазинам, находящимся в том числе за рубежом.

Председатель Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев ответил, что, действительно, граждане часто сталкиваются с такой проблемой, когда не могут вернуть онлайн-магазинам некачественные и бракованные товары.

«Однако по нашим законам ответственность несут только компании, которые прошли в Кыргызстане регистрацию. Такие как «Озон», Wildberries и прочие», — сказал глава антимонопольного органа.

Депутаты комитета продлили срок рассмотрения законопроекта, поручив инициатору — Министерству экономики и коммерции доработать его, включив систему возврата товаров производителю.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318774/
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