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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Горожане просят навести порядок на парковке на улице Суюнбаева

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На пересечении улицы Суюнбаева и проспекта Чуй мэрия установила таблички о платном паркинге и вывела сотрудников для сбора средств. При этом ничего не сделали, не заасфальтированы места: ямы, земля, мусорки. Ничего не сделав для удобного паркинга, мэрия по всей Карпинке до Огонбаева сдирает с автовладельцев по 25 сомов», — написал читатель.

На платной парковке возле ЦУМа тоже всегда нарушают ПДД. Те, кому не хватает места или кто не хочет платить, заезжают прямо на тротуары.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Зато удобно парковаться на разметке пешеходного перехода на улице Тыныстанова, 213.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/177674/
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