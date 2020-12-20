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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчанин показал одну из причин пробок возле ЦУМа

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения улиц Элебаева и Горького водитель заехал на тротуар.

24.kg
Фото 24.kg. Чудаки парковки

Перегородил дорогу пешеходам на улице Токтогула и владелец этого авто. «Оставил машину на пути. Неужели, он не видел, что машина будет мешать проходу?» — спрашивает автор фото.

Эти водители тоже не подумали о пешеходах и нарушили правила парковки.

Очевидец снял на видео нарушение ПДД на улице Шопокова. Женщина решила остановиться прямо на перекрестке. На замечание другого водителя она ответила грубостью. «Вот почему возле ЦУМа пробки. Надо вообще запретить парковаться от улицы Фрунзе до Токтогула», — написал автор видео.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/177252/
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