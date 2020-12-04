В Каинде образовалась очередь из грузовиков за свекловичным жомом. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, вокруг царит хаос.

«Машины переворачиваются, их заносит в соседние озера. Люди ночуют в машинах по четверо суток. Руководство завода и местные власти не пытаются навести порядок. Просто жалко людей, которые от безработицы пытаются хоть как-то выжить», — пишет он.

Жом — экстрагированная сечка сахарной свеклы, отходы свеклосахарной промышленности. Используется как корм скоту в свежем, сушеном и силосованном виде.

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