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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах, тротуарах, зебрах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Лумумбы водители заезжают на тротуар. «Днем невозможно пройти. Некоторые сознательные водители оставляют проход, но есть и те, кто загораживает всю аллею», — сообщил автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улицы Токтогула и проспекта Манаса автомобиль оставили в неположенном месте.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Оставил с нарушением правил парковки и владелец этого авто. Фото сделано на улице Ахунбаева.

На Тыныстанова, 213, вновь нарушают ПДД. Машины стоят на разметке пешеходного перехода.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/175446/
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