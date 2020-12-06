Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах, тротуарах, зебрах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Лумумбы водители заезжают на тротуар. «Днем невозможно пройти. Некоторые сознательные водители оставляют проход, но есть и те, кто загораживает всю аллею», — сообщил автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улицы Токтогула и проспекта Манаса автомобиль оставили в неположенном месте.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Оставил с нарушением правил парковки и владелец этого авто. Фото сделано на улице Ахунбаева.

На Тыныстанова, 213, вновь нарушают ПДД. Машины стоят на разметке пешеходного перехода.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.