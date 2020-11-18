Чудаки парковки. Из-за авто водители троллейбусов не могут подъехать к остановке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На проспекте Дэн Сяопина из-за припаркованных машин водители троллейбусов и автобусов не могут подъехать к остановке общественного транспорта.

В районе пересечения улиц Усенбаева и Боконбаева авто припарковали прямо на пешеходной дорожке.

Проход перекрывают постоянно и на улице Лумумбы. «Приходится обходить машины, которые стоят возле СТО. С одной стороны поставили ограждения. Почему нельзя сделать такие же на этой?» — спрашивает читатель.

Ежедневно правила парковки нарушают водители и на улице Тыныстанова, 213. Машины оставляют на разметке пешеходного перехода.

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