Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и на Иссык-Куле

Погода не позволяет активно путешествовать. Но у нас в рубрике возможно все. И сегодня мы окунемся в золотую осень и прокатимся по большинству регионов Кыргызстана.

Начинаем с осеннего Бишкека, каким его увидел один из наших постоянных авторов Николай Манаковский.

Долго в городе не задерживаемся и выбираемся на природу, где осень столь же прекрасна. В Аламединском ущелье в октябре побывал еще один наш постоянный автор Евгений.

Отправляемся на Иссык-Куль, чтобы полюбоваться осенними красками и там. Их запечатлел Нурлан Стамбек.

Теперь наш путь лежит на юг Кыргызстана. По пути туда никак не миновать Суусамырскую долину. Там побывал Бакыт Кадырмаев.

Остановимся в Джалал-Абадской области. В Чаткальском районе побывал Дуйшен Исмаилов.

Последней точкой нашего турне станет сегодня город Кербен в Аксыйском районе. Точнее гора Ункур-Тоо. На ней побывал Тынчтыкбек Тюмонбаев.

Фото Тынчтыкбека Тюмонбаева. Гора Ункур-Тоо, город Кербен

Надеемся, путешествие по осеннему Кыргызстану вам понравилось. Если же и вам есть, что показать нашим читателям, то стать автором рубрики «Мгновения жизни» очень легко.

Читайте по теме Мгновения жизни. Осенний Бишкек и вечер в Айдаркене

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.