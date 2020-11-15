15:32
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Агент 024

Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и на Иссык-Куле

Погода не позволяет активно путешествовать. Но у нас в рубрике возможно все. И сегодня мы окунемся в золотую осень и прокатимся по большинству регионов Кыргызстана.

Начинаем с осеннего Бишкека, каким его увидел один из наших постоянных авторов Николай Манаковский.

Долго в городе не задерживаемся и выбираемся на природу, где осень столь же прекрасна. В Аламединском ущелье в октябре побывал еще один наш постоянный автор Евгений.

Отправляемся на Иссык-Куль, чтобы полюбоваться осенними красками и там. Их запечатлел Нурлан Стамбек.

Теперь наш путь лежит на юг Кыргызстана. По пути туда никак не миновать Суусамырскую долину. Там побывал Бакыт Кадырмаев.

Остановимся в Джалал-Абадской области. В Чаткальском районе побывал Дуйшен Исмаилов.

Последней точкой нашего турне станет сегодня город Кербен в Аксыйском районе. Точнее гора Ункур-Тоо. На ней побывал Тынчтыкбек Тюмонбаев.

Тынчтыкбека Тюмонбаева
Фото Тынчтыкбека Тюмонбаева. Гора Ункур-Тоо, город Кербен

Надеемся, путешествие по осеннему Кыргызстану вам понравилось. Если же и вам есть, что показать нашим читателям, то стать автором рубрики «Мгновения жизни» очень легко.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Осенний Бишкек и вечер в Айдаркене

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/172552/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Осенний Бишкек и вечер в Айдаркене
Мгновения жизни. Сентябрьская Ала-Арча и высокогорный Мин-Куш
Мгновения жизни. Утренний Бишкек и радуга в Мин-Куше
Мгновения жизни. Иссык-Куль: неповторимое озеро и прекрасные ущелья
Мгновения жизни. Осенний Бишкек и красота юга Кыргызстана
Мгновения жизни. Летняя Ала-Арча и горные озера
Мгновения жизни. Закаты в Бишкеке и Чуйской области
Мгновения жизни. Ночной Бишкек и красоты Иссык-Куля
Мгновения жизни. Рассвет в Бишкеке и необычные облака
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Проверьте телефоны! Школьники в&nbsp;мессенджерах рассылают сообщения с&nbsp;угрозами Проверьте телефоны! Школьники в мессенджерах рассылают сообщения с угрозами
Кримавторитету Камчи Кольбаеву устроили пышную встречу в&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;47 Кримавторитету Камчи Кольбаеву устроили пышную встречу в колонии № 47
Жираф разозлился и&nbsp;напал на&nbsp;туристов в&nbsp;ЮАР Жираф разозлился и напал на туристов в ЮАР
Бизнес
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
15 ноября, воскресенье
15:00
Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и на Иссык-Куле Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и на Иссык-Кул...
13:00
Испанец Риккард Томас Эрреро: как за шесть лет в Кыргызстане достичь идиллии
12:25
Выборы президента. Из 63 граждан, сдавших уведомления в ЦИК, 62 — самовыдвиженцы
12:01
Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от чимкириков
11:37
Еще 22 медика заразились коронавирусом, пять из них работали в красной зоне