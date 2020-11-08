15:47
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Агент 024

Мгновения жизни. Осенний Бишкек и вечер в Айдаркене

После неожиданного перерыва, связанного с беспорядками в Кыргызстане последующим заражением коронавирусом, наша рубрика «Мгновения жизни» возобновляет выход.

Сегодня мы посетим с помощью наших авторов практически все регионы страны.

По традиции начинаем с Бишкека. Жизнь столицы в сентябре, еще до массовых протестов, запечатлел наш постоянный автор Владислав Ногай.

«Хочу поделиться с вами красотой нашей природы и наших гор. Кемин. Березовый лес в горах Ак-Тюза. Фотографии сделаны в августе 2020 года», — написала Людмила Делова.

«Ранняя осень в горах южного Иссык-Куля. На видео Барскоон, Кызыл-Суу, Джети-Огуз и еще одно неизвестное место (по горам Тянь-Шаня с Кумтора дорога уводит в Нарын)», — описала очередной свой ролик, посвященный Кыргызстану, Alena Mur.

Следующая наша остановка — Нарынская область. «В селе Кочкор все порядочком: и грядки ровные, и тополя стройные», — написала одна из постоянных наших авторов Жумагуль Тентиева.

Теперь переносимся на юг — в город Ош. Его видами нас вновь радует Мамасалы Ташматов.

Еще дальше на юг — на Алай — нас позвала Анара Джоробаева. С удовольствием к ней присоединимся.

Завершим путь в Баткенской области — в Айдаркене. Живописный вечер, опустившийся на город, запечатлел Виктор Клейменов.

Надеемся, что наше очередное путешествие по республике не оставило вас равнодушными. Если же и вам есть что показать, то автором рубрики «Мгновения жизни» можно стать очень легко.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Сентябрьская Ала-Арча и высокогорный Мин-Куш

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/171759/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Сентябрьская Ала-Арча и высокогорный Мин-Куш
Мгновения жизни. Утренний Бишкек и радуга в Мин-Куше
Мгновения жизни. Иссык-Куль: неповторимое озеро и прекрасные ущелья
Мгновения жизни. Осенний Бишкек и красота юга Кыргызстана
Мгновения жизни. Летняя Ала-Арча и горные озера
Мгновения жизни. Закаты в Бишкеке и Чуйской области
Мгновения жизни. Ночной Бишкек и красоты Иссык-Куля
Мгновения жизни. Рассвет в Бишкеке и необычные облака
Мгновения жизни. Утро над Бишкеком и ущелье Чичкан
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Бишкекчанин просит убрать разбитую машину, оставленную на&nbsp;улице Абая Бишкекчанин просит убрать разбитую машину, оставленную на улице Абая
Сотрудники Аламединского РУВД устроили себе незаконную парковку Сотрудники Аламединского РУВД устроили себе незаконную парковку
Электронный дневник. За&nbsp;отключение рекламы 18+&nbsp;тоже нужно заплатить Электронный дневник. За отключение рекламы 18+ тоже нужно заплатить
Бизнес
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
8 ноября, воскресенье
15:00
Мгновения жизни. Осенний Бишкек и вечер в Айдаркене Мгновения жизни. Осенний Бишкек и вечер в Айдаркене
13:00
Кыргызстан глазами гражданина Азербайджана: у страны и столицы есть душа
12:46
Митинг против изменения Конституции проходит в Бишкеке
12:00
Дни истории и памяти предков. Как в Кыргызстане потомки чтят прародителей
11:57
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом