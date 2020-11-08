Мгновения жизни. Осенний Бишкек и вечер в Айдаркене

После неожиданного перерыва, связанного с беспорядками в Кыргызстане последующим заражением коронавирусом, наша рубрика «Мгновения жизни» возобновляет выход.

Сегодня мы посетим с помощью наших авторов практически все регионы страны.

По традиции начинаем с Бишкека. Жизнь столицы в сентябре, еще до массовых протестов, запечатлел наш постоянный автор Владислав Ногай.

«Хочу поделиться с вами красотой нашей природы и наших гор. Кемин. Березовый лес в горах Ак-Тюза. Фотографии сделаны в августе 2020 года», — написала Людмила Делова.

«Ранняя осень в горах южного Иссык-Куля. На видео Барскоон, Кызыл-Суу, Джети-Огуз и еще одно неизвестное место (по горам Тянь-Шаня с Кумтора дорога уводит в Нарын)», — описала очередной свой ролик, посвященный Кыргызстану, Alena Mur.

Следующая наша остановка — Нарынская область. «В селе Кочкор все порядочком: и грядки ровные, и тополя стройные», — написала одна из постоянных наших авторов Жумагуль Тентиева.

Теперь переносимся на юг — в город Ош. Его видами нас вновь радует Мамасалы Ташматов.

Еще дальше на юг — на Алай — нас позвала Анара Джоробаева. С удовольствием к ней присоединимся.

Завершим путь в Баткенской области — в Айдаркене. Живописный вечер, опустившийся на город, запечатлел Виктор Клейменов.

Надеемся, что наше очередное путешествие по республике не оставило вас равнодушными. Если же и вам есть что показать, то автором рубрики «Мгновения жизни» можно стать очень легко.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.