09:15, 03 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Базар-Коргонском районе автомобиль врезался в дерево. Машина всмятку
09:15, 03 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Базар-Коргонском районе автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.
По их данным, авария произошла вчера ночью. Водитель Mercedes сел за руль пьяным и врезался в дерево.
В УОБДД Джалал-Абадской области выясняют подробности ДТП. Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
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