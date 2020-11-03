В Базар-Коргонском районе автомобиль врезался в дерево. Машина всмятку

В Базар-Коргонском районе автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

По их данным, авария произошла вчера ночью. Водитель Mercedes сел за руль пьяным и врезался в дерево.

В УОБДД Джалал-Абадской области выясняют подробности ДТП.