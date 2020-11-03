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Агент 024

В Базар-Коргонском районе автомобиль врезался в дерево. Машина всмятку

В Базар-Коргонском районе автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

По их данным, авария произошла вчера ночью. Водитель Mercedes сел за руль пьяным и врезался в дерево.

В УОБДД Джалал-Абадской области выясняют подробности ДТП.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/171696/
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