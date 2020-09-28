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Агент 024

Бишкекчанин недоволен качеством ремонта арыков. Въезды надо делать за свой счет

Житель улицы Алтымышева недоволен качеством ремонта арыков. Об этом он сообщил на WhatsApp 24.kg.

«Все перекопали, строймусор тут же лежит. Подъезды к дворам сказали делать за свой счет. Почему там, где ездят высокие чины, все делают по уму, а в остальных местах как попало?» — отметил он.

Ранее читатели сообщали, что в микрорайоне «Джал» установили мостик через арык на тротуаре, ведущем к остановке, в двух метрах от нужного места.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/166564/
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