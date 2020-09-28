Бишкекчанин недоволен качеством ремонта арыков. Въезды надо делать за свой счет

Житель улицы Алтымышева недоволен качеством ремонта арыков. Об этом он сообщил на WhatsApp 24.kg.

«Все перекопали, строймусор тут же лежит. Подъезды к дворам сказали делать за свой счет. Почему там, где ездят высокие чины, все делают по уму, а в остальных местах как попало?» — отметил он.

Ранее читатели сообщали, что в микрорайоне «Джал» установили мостик через арык на тротуаре, ведущем к остановке, в двух метрах от нужного места.

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