В Тайване воздушный змей утащил в небо трехлетнюю девочку

На фестивале воздушных шаров в Тайване огромный воздушный змей утащил в небо трехлетнюю девочку. Видео инцидента опубликовали в Сети.

Ребенок случайно запутался в тросах огромного змея, который взлетел вверх и увлек ее за собой. Они поднялись на несколько метров над землей.

Собравшиеся внизу люди пытались поймать змея, в итоге им удалось ухватиться за трос. Когда змей с ребенком устремился вниз, очевидцы успели поймать девочку. Она не пострадала.

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