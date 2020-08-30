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Агент 024

В Тайване воздушный змей утащил в небо трехлетнюю девочку

На фестивале воздушных шаров в Тайване огромный воздушный змей утащил в небо трехлетнюю девочку. Видео инцидента опубликовали в Сети.

Ребенок случайно запутался в тросах огромного змея, который взлетел вверх и увлек ее за собой.  Они поднялись на несколько метров над землей.

Собравшиеся внизу люди пытались поймать змея, в итоге им удалось ухватиться за трос. Когда змей с ребенком устремился вниз, очевидцы успели поймать девочку. Она не пострадала.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163604/
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