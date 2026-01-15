12:04
Власти Тайваня выдали ордер на арест генерального директора компании OnePlus

Власти Тайваня выдали ордер на арест сооснователя и генерального директора компании OnePlus Пита Лау. Менеджеру вменяются незаконный найм более 70 тайваньских инженеров и перевод около 2,3 миллиарда тайваньских долларов без уплаты налогов, сообщает Bloomberg.

По версии прокуратуры, в 2014 году Пит Лау организовал на Тайване скрытую команду разработчиков программного обеспечения для OnePlus. Сотрудники занимались разработкой, тестированием и верификацией приложений. При этом деятельность велась без необходимых разрешений регуляторов. Финансирование и выплаты оклада, как утверждается, осуществлялись через посреднические структуры в Гонконге.

В рамках расследования обвинения также предъявлены двум гражданам Тайваня, сотрудничавшим с Питом Лау. Им инкриминируется нарушение закона, регулирующего экономические и трудовые отношения между Тайванем и материковым Китаем.

Расследование проходит на фоне жесткой позиции тайваньских властей в отношении китайских технологических компаний: им запрещено открывать местные представительства и напрямую нанимать специалистов без одобрения правительства. При этом, как отмечают источники, подобные схемы с использованием формально независимых фирм в Гонконге уже применялись китайскими производителями для обхода действующих ограничений.

OnePlus — китайская компания по производству смартфонов для мирового рынка.
