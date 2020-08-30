Чудаки парковки. На улице Ала-Арчинской в Бишкеке невозможно пройти по тротуару

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.
«Хочу обратиться к ГУОБДД Бишкека и «Зеленстрою». На улице Ала-Арчинской (ниже Рыскулова) невозможно ходить по тротуару из-за машин и веток деревьев. Прошу принять меры», — написал бишкекчанин.
На перекрестке улиц Московской и Шопокова машина, припаркованная вторым рядом, мешала проезду.
Владелец этой машины припарковался, заняв сразу три места.
На улице Тыныстанова, 213, каждый день оставляют авто на разметке пешеходного перехода.
В городе Балыкчи на пересечении улиц Интернациональной и Иссык-Кульской несколько дней на тротуаре стоит бус.
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