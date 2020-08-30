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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На улице Ала-Арчинской в Бишкеке невозможно пройти по тротуару

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

«Хочу обратиться к ГУОБДД Бишкека и «Зеленстрою». На улице Ала-Арчинской (ниже Рыскулова) невозможно ходить по тротуару из-за машин и веток деревьев. Прошу принять меры», — написал бишкекчанин.

На перекрестке улиц Московской и Шопокова машина, припаркованная вторым рядом, мешала проезду.

Владелец этой машины припарковался, заняв сразу три места.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова, 213, каждый день оставляют авто на разметке пешеходного перехода.

В городе Балыкчи на пересечении улиц Интернациональной и Иссык-Кульской несколько дней на тротуаре стоит бус.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163331/
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