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Агент 024

Свалка в карьере продолжает гореть. Бишкекчане возмущены бездействием чиновников

Мусор в карьере в столичном микрорайоне № 11 продолжает гореть, местные жители жалуются на едкий дым. Видео 24.kg прислал читатель.

«Горит уже третью неделю, дым еще больше, чем был», — написал он.

Напомним, ранее горожане уже жаловались на то, что мусор в карьере горит. Мэрия сообщала о попытках потушить пожар на несанкционированной свалке. Несколько раз его заливали водой, засыпали землей, но результата это не дало. Мусор продолжает тлеть, едкий дым и запах распространяются на несколько микрорайонов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/162051/
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