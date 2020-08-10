Свалка в карьере продолжает гореть. Бишкекчане возмущены бездействием чиновников

Мусор в карьере в столичном микрорайоне № 11 продолжает гореть, местные жители жалуются на едкий дым. Видео 24.kg прислал читатель.

«Горит уже третью неделю, дым еще больше, чем был», — написал он.

Напомним, ранее горожане уже жаловались на то, что мусор в карьере горит. Мэрия сообщала о попытках потушить пожар на несанкционированной свалке. Несколько раз его заливали водой, засыпали землей, но результата это не дало. Мусор продолжает тлеть, едкий дым и запах распространяются на несколько микрорайонов.

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