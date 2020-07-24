В Чуйской области по дороге в аэропорт «Манас» водитель Lexus ехал по встречной полосе и создавал аварийную ситуацию. Об этом сообщают очевидцы.

Нарушитель говорит на видео, что ему 75 лет, 50 из них он ездит именно по этой дороге и недоумевает, почему его не пропускают.

Результат проверки на ресурсе carcheck.kg показал, что у Lexus LX470 зафиксировано 11 нарушений ПДД, сумма штрафов — 16 тысяч 500 сомов.

Фото — скриншот. В Чуйской области по дороге в аэропорт «Манас» водитель Lexus ехал по встречной полосе

В УОБДД Чуйской области выясняют детали инцидента.

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