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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Дубовом парке Бишкека вновь ставят машины

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

В Дубовом парке вновь паркуются машины. На аллею заехал микроавтобус.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Немного дальше читатель сфотографировал авто, также заехавшее на тротуар.

На улице Исанова припаркованные автомобили загораживают проход. На этом месте бишкекчане просят поставить бордюры, так как водители постоянно заезжают на тротуар.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/160582/
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