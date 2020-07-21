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Сюжет: Новый коронавирус

Чемпион Азии по борьбе Руслан Царев просит помочь стационару в селе Аламедин

Чемпион Азии по греко-римской борьбе Руслан Царев обратился к кыргызстанцам с просьбой помочь дневному стационару, который открыли в селе Аламедин.

По его словам, там не хватает масок, медикаментов, нет кислородных концентраторов. «Я обращаюсь ко всем гражданам с просьбой помочь стационару. В этом районе действует много заводов по производству кондитерских изделий и напитков, прошу их тоже обратить внимание на проблему», — говорит спортсмен.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/160193/
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