Японская компания собрала более 900 тысяч сомов на покупку СИЗ для Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Сорос — Кыргызстан».

По ее данным, японская IT-компания Pricer Bishkek с декабря 2020 года по январь 2021-го организовала сбор денег в Японии для помощи Кыргызстану во время пандемии COVID-19.

В итоге собрано 1 миллион 202 тысячи японских йен — более 937 тысяч 500 сомов — на покупку средств индивидуальной защиты для врачей больниц Иссык-Кульской области.

«Проанализировав различные государственные и международные структуры для передачи СИЗ наиболее нуждающимся больницам Иссык-Кульской области, компания Pricer Bishkek решила обратиться в Фонд «Сорос — Кыргызстан» с просьбой посодействовать в передаче гуманитарной помощи. Фонд в рамках программы «Общественное здравоохранение» ведет в данный момент большой проект в Иссык-Кульской области, прогнозирует ситуацию с коронавирусом и готовит врачей к следующей волне пандемии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты будут переданы в следующие медицинские учреждения Иссык-Кульской области: