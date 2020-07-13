Раньше вообще без света жили. В селе Нижняя Ала-Арча нет уличного освещения

В селе Нижняя Ала-Арча нет уличного освещения. Об этом 24.kg сообщил житель тупика Логвиненко.

«На улицах села на многих столбах вышло из строя освещение. Я еще в мае подал заявку в айыл окмоту. Позвонил в июле уточнить причину невыполнения заявки, они мне ответили, что решили все деньги пустить на помощь населению. В то же время, когда в мае я ходил давать заявку, видел стариков, которые просили гумпомощь, их прогоняли со словами: денег нет, бизнес должен помогать», — написал он.

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Житель также спросил у соседей: никто не слышал, что кому-то предоставили помощь.

«Я решил спросить у главы, но его никогда не бывает на рабочем месте. Заместитель ответил: «Как раньше люди жили без света?» И на этом все», — написал читатель.

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