Позитивный материал. Маленький милиционер инспектирует припаркованные авто

В Бишкеке маленький мальчик облачился в форму сотрудника милиции и инспектировал территорию Ошского рынка. Видео на своей странице в Facebook опубликовал Александр Толмачев.

На ролике видно, как мальчик примерно 10 лет идет по улице в милицейской фуражке, жилете и с жезлом. «Кто-то переодевается в супергероя, а мальчик переоделся в сотрудника правоохранительных органов», — комментирует видео автор.

«Товарищ сотрудник, там неправильно машина припарковалась», — говорит мужчина за кадром юному инспектору ГАИ. Что сделал в ответ мальчик, смотрите.

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