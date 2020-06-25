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Агент 024

Девушек сравнили с чупа-чупсом. В Оше появились провокационные фото о хиджабе

В Оше на остановках общественного транспорта развесили провокационные фотографии леденцов чупа-чупс, сравнив их с девушками. Об этом 24.kg сообщил читатель.

На снимках два леденца, один в обертке, второй без. Иллюстрации сопровождаются надписью «Почему девушкам нужно носить хиджаб». «Чупа-чупс без обертки грязный. Авторы постера намекают, что девушки, которые не носят хиджаб, грязные. А те, что в обертке, — чистые»,— пишет читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. В Оше развесили провокационные фотографии про хиджаб

«К сожалению, в современном обществе старая пословица «кызга кырк үйдөн тыйуу», что переводится как «для девушек существуют запреты в сорока семьях», не потеряла актуальность. Еще в школах дети заучивают подобные дискриминационные пословицы, что влияние такого воспитания приводит к плачевным последствиям, как домашнее насилие, уличное домогательство, принижение достоинства девушек, нарушение личных границ и прав человека. Придерживание таких воспитательных устаревших норм и традиций не делает нас и нашу жизнь лучше, а только хуже», — написал читатель.

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