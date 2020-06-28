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Мгновения жизни. Боз-Болток на закате и весенний Джети-Огуз

У авторов нашей рубрики «Мгновения жизни» есть одна потрясающая способность — видеть красоту даже в самых обыденных и привычных местах. А мы с радостью делимся их находками со всеми читателями 24.kg.

Примером тому — фотографии Владислава Ногая с горы Боз-Болток. На ней расположен известный флагшток и открывается панорама Бишкека.

Еще один наш постоянный автор Юрий Калютин прокатился в окрестностях села Байтик и поделился с нами сделанными фотографиями.

Кегетинское ущелье — одно из самых красивых и любимых кыргызстанцами. Небольшой ролик, сделанный во время путешествия туда, сделала Чолпон Исакова.

В конце июня, естественно, никак не обойтись без фотографий с Иссык-Куля. Из Джети-Огузского района снимки прислал наш постоянный автор Василий Павлов.

А теперь отправляемся с помощью Анары Джоробаевой на юг Кыргызстана — в город Ош, где она и сделала свои фотографии.

Надеемся, что работы наших добровольных помощников вам понравились. Кстати, вы можете стать одними из них. Сделать это легко.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/157213/
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