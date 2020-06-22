В Бишкеке пожилой женщине с кашлем и рвотой отказывают в госпитализации

В Бишкеке 82-летнюю женщину отказываются госпитализировать в больницу. Об этом 24.kg сообщила ее дочь.

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По ее словам, у пожилой ухудшилось состояние, поднялась температура, открылась рвота и появилась одышка, но медики по непонятным причинам отказывают в госпитализации.

«Я звонила в службу 118, мобильная бригада приехала только спустя два дня — 19 июня, медики взяли анализы. И вот уже третий день нам не сообщают результаты, но симптомы не похожи на коронавирус. Честно сказать, я отчаялась, мы не знаем, чем ей помочь. В ЦСМ № 9 сообщили, что не придут к нам. По телефону мне сказали, что это наши проблемы, в стране тяжелая ситуация и нужно спасать молодых. Человек умирает на руках, а мы не знаем, что делать. Я вызывала восемь разных карет скорой помощи, в том числе и платных — никто не приехал», — рассказывает девушка.

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