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Агент 024

В Бишкеке пожилой женщине с кашлем и рвотой отказывают в госпитализации

В Бишкеке 82-летнюю женщину отказываются госпитализировать в больницу. Об этом 24.kg сообщила ее дочь.

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По ее словам, у пожилой ухудшилось состояние, поднялась температура, открылась рвота и появилась одышка, но медики по непонятным причинам отказывают в госпитализации.

«Я звонила в службу 118, мобильная бригада приехала только спустя два дня — 19 июня, медики взяли анализы. И вот уже третий день нам не сообщают результаты, но симптомы не похожи на коронавирус. Честно сказать, я отчаялась, мы не знаем, чем ей помочь. В ЦСМ № 9 сообщили, что не придут к нам. По телефону мне сказали, что это наши проблемы, в стране тяжелая ситуация и нужно спасать молодых. Человек умирает на руках, а мы не знаем, что делать. Я вызывала восемь разных карет скорой помощи, в том числе и платных — никто не приехал», — рассказывает девушка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/156962/
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