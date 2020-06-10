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Агент 024

В городе Ош ночью перед приездом президента наносили дорожную разметку

В городе Оше сегодня ночью наносили дорожную разметку к приезду президента. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По их словам, активно вести работы в южной столице начали только перед визитом главы государства. «В городе ночью «шорох» пошел, разметки дорожные красятся к приезду Сооронбая Жээнбекова», — писали жители Оша.

Напомним, президент с рабочей поездкой находится в Ошской области. Сегодня он почтил память погибших по случаю июньских событий 2010 года. Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу «Слезы матерей» в городе Оше. Прочитана поминальная молитва.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/155430/
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