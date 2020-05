Девушка из Малайзии показала, чем могут быть чреваты игры на телефоне во время зарядки.

Пользовательница Twitter поделилась видео, как смартфон буквально начал плавиться из-за перегрева. Ролик тут же стал вирусным.

ill never play my phone while charging..ever again lps tgk fon tok aku meletup sebelah aku tadi scaryshit pic.twitter.com/a1g1KUKyVQ &mdash (@farishafadzleen) May 3, 2020

Видео очень напугало читателей. Многие в комментариях высказались, что не будут играть во время зарядки смартфона.