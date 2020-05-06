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Агент 024

Пятилетний мальчик в США угнал машину отца, чтобы купить Lamborghini

Фото Utah Highway Patrol/Twitter. Пятилетний водитель

Пятилетний житель американского штата Юта без спроса взял ключи от авто родителей и поехал к сестре в Калифорнию, пишет CBS News.

Ребенку удалось проехать по автостраде несколько километров, пока его не остановила полиция.

Сотрудник дорожной полиции подумал, что водителю стало плохо и ему необходима помощь медиков.

Но за рулем находился пятилетний мальчик, назвавшийся Адрианом. Одному полицейскому он рассказал, что едет к своей сестре в другой штат, второму, что хочет купить Lamborghini. У него было $3.

Сразу же позвонили родителям ребенка, которые прибыли на место.

Они заявили, что никогда не сажали ребенка за руль и не учили его водить. И они не представляют, как ему удалось завести транспортное средство и проехать несколько километров.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151976/
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