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Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы, застрявшие на российско-казахской границе, просят о помощи

В Оренбурге, на границе с Казахстаном застряли граждане Кыргызстана. Они постоянно обращаются в посольство Кыргызстана в России и в МИД с просьбой помочь им вернуться на родину. Реакции нет. Об этом 24.kg рассказала супруга одного из кыргызстанцев Александра Бурховецкого Мария.

По ее словам, Александр и еще 100 человек находятся на границе с Казахстаном в городе Соль-Илецке с 17 марта. Они водители.

«Поехали за машинами, чтобы пригнать их в Кыргызстан. Узнавали на границе 11 марта, будут ли закрывать, сказали, что нет, можно смело проезжать, транзитников пустят. В итоге не въехать и не выехать. Люди согласны оставить свои авто и добраться на поезде, но транспорта нет. Они спят в машинах. Дважды только представители нашей диаспоры организовали плов. В консульстве каждый день обещают решить вопрос, и ничего. МИД ссылается на то, что казахская сторона против проезда. Помощи от нашего посольства никакой. Якобы выделили деньги на помощь соотечественникам, застрявшим в России, но мой муж и еще два человека скинулись и сняли квартиру там же, в Соль-Илецке, в двух километрах от границы. Остальные живут в машинах», — рассказала Мария Бурховецкая.

Александр Бурховецкий добавил, что питаются они за свой счет, консул советует идти работать, но тут работы нет — в городе карантин. «У нас четыре машины и все на транзитных номерах. Нас постоянно тормозят, ругают, чтобы не ездили», — отметил он.

В городе Соль-Илецке, по данным посольства Кыргызстана в России, находятся 67 автомашин и около 110 кыргызстанцев, которые ждут открытия государственной границы Казахстана.

В связи с распространением коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, включая Казахстан, где введен режим чрезвычайного положения. Он продлен до конца апреля.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/151109/
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