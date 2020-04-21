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Сюжет: Новый коронавирус

Мобилизация медиков. Имеет ли право Минздрав призывать на борьбу с коронавирусом

«Около 17 лет назад я окончила медучилище, но по профессии работала менее года. А накануне ко мне пришли из военкомата», — сообщила читательница 24.kg.

«Более 16 лет не работала по данной профессии. Соответственно, все навыки и знания безвозвратно утеряны. Имеют ли право меня мобилизовать на борьбу с коронавирусом?» — интересуется она.

Напомним, что о призыве медиков сообщил на заседании Жогорку Кенеша министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов. Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова отметила, что, для того чтобы мобилизовать врачей, необходимо постановление правительства.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/150674/
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