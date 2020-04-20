Волонтеры сообщают, что у жителей Бишкека начали изымать велосипеды

В Бишкеке начали изымать велосипеды у горожан. Информацию об этом опубликовал волонтер Урмат Насыкулов в Twitter.

Походу идет рейд по велосипедистам. Только что видел, как в багажнике машины ППС лежал велик и вот еще. pic.twitter.com/l5EfOzsTCS — Urmat Nasykulov (@urmagram) April 20, 2020

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Он предположил, что сегодня начался рейд по велосипедистам. «Только что видел, как в багажнике патрульной машины лежал велосипед», — пишет он.

Напомним, что сегодня на брифинге комендант Бишкека Алмаз Орозалиев заявил о том, что велосипеды жителей Бишкека будут временно изымать. Он посоветовал гражданам не кататься по городу. Однако чиновник не привел ни одной нормы закона, согласно которой вводятся такие меры. Стоит отметить, что нормы об изъятии велосипедов даже при режиме ЧП в действующем законодательстве вообще не предусмотрено.

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