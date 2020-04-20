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Сюжет: Новый коронавирус

Волонтеры сообщают, что у жителей Бишкека начали изымать велосипеды

В Бишкеке начали изымать велосипеды у горожан. Информацию об этом опубликовал волонтер Урмат Насыкулов в Twitter.

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Он предположил, что сегодня начался рейд по велосипедистам. «Только что видел, как в багажнике патрульной машины лежал велосипед», — пишет он.

Напомним, что сегодня на брифинге комендант Бишкека Алмаз Орозалиев заявил о том, что велосипеды жителей Бишкека будут временно изымать. Он посоветовал гражданам не кататься по городу. Однако чиновник не привел ни одной нормы закона, согласно которой вводятся такие меры. Стоит отметить, что нормы об изъятии велосипедов даже при режиме ЧП в действующем законодательстве вообще не предусмотрено.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/150630/
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