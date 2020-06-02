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Экономика

В странах Центральной Азии ожидается спад потребления продуктов

В среднесрочной перспективе — до шести месяцев — ожидается спад внутреннего потребления продуктов. Таким выводом поделился ведущий экономист по вопросам сельского хозяйства Всемирного банка Сергей Зоря во время онлайн-брифинга.

По его словам, в ближайшие один-три месяца государства региона могут столкнуться с определенными сложностями. Например, со скачками цен на некоторые виды продовольствия и сокращением доступа к нему уязвимых групп населения из-за снижения доходов. В среднем по региону 40-60 процентов расходов домохозяйств составляют затраты на питание. Возможны сбои в цепочках поставок сырья и материалов (семена и удобрения), что может привести к задержке сельхозработ и негативно сказаться на будущем урожае различных культур.

Снижение потребления продуктов произойдет из-за экономической рецессии, снижения денежных переводов мигрантов и девальвации национальной валюты в странах региона.

«Кроме того, ожидается снижение спроса на плодоовощную продукцию из Центральной Азии в России (ее основной рынок сбыта), где экономический кризис отразился на покупательской способности населения. Возникнут сложности с погашением кредитов со стороны местных производителей сельхозпродукции, которые пострадали от карантинных ограничений», — подчеркнул Сергей Зоря.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154549/
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