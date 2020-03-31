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Агент 024

Режим ЧП в Бишкеке. Водители ездят в сквере «Физкультурный»

Некоторые водители ездят в сквере «Физкультурный». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Некоторые водители, несмотря на ограничения передвижения в центре Бишкека, нарушая ПДД, проезжают через сквер «Физкультурный»», — написал автор видео.

Напомним, центральную часть столицы закрыли для дезинфекции. Для передвижения на личном авто в карантинной зоне нужен специальный пропуск, который выдают в комендатуре города.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/148655/
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