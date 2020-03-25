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Агент 024

Склады Бишкека забиты мукой. Когда ее начнут продавать?

В Бишкеке предприниматели завозят муку на склады и ждут повышения цен. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, видео снято сегодня на складах в районе пересечения улиц Кулиева и Московской.

«Муку завозят на склад, но отказываются продавать. Мы предполагаем, что это делается в ожидании повышения цены», — сообщили редакции очевидцы.

Однако на видео слышно, как мужчина, очевидно работник склада, спрашивает у другого, открыть уже продажу или нет, и получает ответ, что надо обязательно продавать.

Напомним, в последние дни в Бишкеке наблюдался повышенный спрос на муку. Власти города заявляют, что это искусственный ажиотаж и проблем с основными продуктами питания и товарами первой необходимости нет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147989/
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