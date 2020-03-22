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Агент 024

ЧС в Кыргызстане. В Бишкеке дезинфицируют улицы

В Бишкеке дезинфицируют улицы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По городу ездят поливочные машины. По словам очевидца, после обработки пахнет хлоркой.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147505/
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