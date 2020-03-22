ЧС в Кыргызстане. В Бишкеке дезинфицируют улицы

В Бишкеке дезинфицируют улицы. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По городу ездят поливочные машины. По словам очевидца, после обработки пахнет хлоркой.
Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.
Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
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