Обещанные маски отечественного производства в аптеках Бишкека не появились

Практически ни в одну аптеку Бишкека обещанных медицинских масок не завезли. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, в конце прошлой недели правительство обещало, что маски к понедельнику поступят во все аптеки столицы.

«Вчера вечером и сегодня с утра провел эксперимент — заходил во все попавшиеся на пути аптеки города. Ни в одной из них масок нет, причем фармацевты даже и не в курсе, что правительство обещало поставить маски отечественного производства», — пишет читатель.

Журналист 24.kg обзвонил 20 аптек Бишкека, и только в одной из них есть маски. «У нас остались марлевые маски, стоят 20 сомов. Кто производитель — мы не в курсе», — сказала фармацевт.

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