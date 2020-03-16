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Агент 024

Из-за точки, продающей гриль, жители не могут заехать домой. Просят ее убрать

Жители улицы Курманалиева просят убрать фуд-трак по продаже кур-гриль. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Его один раз уже убирали, но примерно через неделю точка вновь начала работать. Есть ли у них разрешительные документы?» — поинтересовался он.

Читатель просит муниципальные службы убрать фуд-трак, потому что возле него постоянно скапливаются машины и жители иногда не могут заехать во двор.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/146552/
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