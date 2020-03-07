Угроза коронавируса. Прилетевшую из Италии кыргызстанку не поместили на карантин

Кыргызстанку, прилетевшую 5 марта из Италии, не поместили на карантин. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, пользовательница Instagram опубликовала видео из аэропорта «Манас»: ее проверили и отпустили, несмотря на то, что она прилетела из страны, где распространен коронавирус.

Фото скрин из Instagram. Кыргызстанка сообщает, что ее не поместили на карантин

«Меня возмущает, почему не забрали на карантин. Просто взяли анализ, он был отрицательным. Но ведь инкубационный период коронавируса 28 дней. Она пишет, что ее не закрыли на карантин, потому что они граждане КР. Мне очень страшно за своих детей», — отмечает читательница.

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