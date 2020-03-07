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Агент 024

В селе Петропавловка отсутствует водопроводная система

В селе Петропавловка Жайылского района отсутствует водопровод со времен Советского Союза. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, практически все жители местности ежедневно набирают воду для своих нужд, в том числе и для питья, из небольшого шланга, торчащего из-под земли. «Такая вот ситуация. О каких программах идет речь вообще? «Таза-Коом», «Таза-Суу»? Вот результат налицо», — пишет читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/145761/
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