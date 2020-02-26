Бишкекчане интересуются, где можно сдать анализ на коронавирус

Где можно сдать анализ на коронавирус, интересуются бишкекчане.

В редакцию 24.kg обратился читатель. По его словам, у него уже несколько дней температура, озноб. Он опасается, что у него может быть коронавирус, потому что ел продукты, привезенные из Китая.

В соцсетях пользователи также недоумевают, что в Минздраве не предоставляют информацию о том, где можно проверить свой диагноз, если есть подозрения на заражение новым вирусом.

Заболели с @AKozhomuratov и захотели сдать анализы на короновирус. Позвонила в штаб Минздрава, а там у меня спросили:



-Где вы были в последнее время?

-Нигде за пределами Центральной Азии

-*Смех*. Ну тогда у вас не короновирус

-А как вы это узнали по телефону? — Nurjamal Djanibekova (@NurjamalD) February 26, 2020

Заместитель министра здравоохранения Толо Исаков ответил, что при любых симптомах заболевания необходимо в первую очередь обратиться к врачу в ЦСМ.

«Анализ на коронавирус берется только по показаниям, если человек приехал из неблагополучных по распространению заболевания стран или находился в контакте с больным. Если человек плохо себя чувствует, пусть обращается в поликлинику. Там решат, есть ли необходимость проверять на коронавирус или у человека какое-то другое заболевание. Всех проверять — неправильно», — сказал он.

Отметим, что глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на днях выступил с заявлением, где выразил обеспокоенность тем, что есть случаи заражения, когда заболевшие не бывали в Китае и не имели очевидных контактов с людьми, у которых был выявлен вирус.

Добавим, что по всем вопросам можно также обращаться на горячую линию Министерства здравоохранения по номеру 0312323055.

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