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Агент 024

Портреты известных спортсменов в Кара-Балте восстановили

Портреты известных тренеров и спортсменов, которые внесли большой вклад в развитие спорта Кыргызстана, установленные возле спортивного комплекса «Манас» в Кара-Балте Чуйской области, восстановлены. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, около 10 дней назад вандалы испортили все баннеры, установленные на территории спорткомплекса.

из интернета
Фото из интернета. Хулиганы испортили портреты известных спортсменов
«Радует, что администрация спортивного комплекса среагировала быстро. Напечатали новые баннеры. Я думаю, это подростки хулиганили, ножом порезали все портреты. Надеюсь, их найдут и накажут», — пишет читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144548/
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