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Техноблог

Пропавший 84 года назад грузовой корабль нашли в США

Фото shipwreckmuseum.com. Грузовое судно «Арлингтон»

Обломки корабля «Арлингтон» обнаружили на дне озера Верхнее севернее американского штата Мичиган. Об этом сообщил сайт Музея кораблекрушений Великих озер.

«Арлингтон» затонул вместе с капитаном в 1940-м — 84 года назад. Его нашли на глубине 200 метров. Фото и видео сняли водолазы. На кадрах видно, что для своих лет судно хорошо сохранилось.

История находки полна загадок. Известно, что грузовой корабль пошел ко дну, когда перевозил пшеницу из одного порта в другой. Начался шторм, во время которого судно столкнулось с более крупным кораблем «Коллингвуд».

Весь экипаж перебрался на второй корабль и выжил, за исключением капитана. Фредерик Берк легко мог избежать гибели, но решил остаться на тонущем корабле. Причины до сих пор не известны.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/286921/
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