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Общество

В Тихом океане загорелось судно, перевозившее 3 тысячи авто из Китая в Мексику

В Тихом океане загорелось грузовое судно Morning Midas, которое перевозило примерно 3 тысячи автомобилей. По данным Bloomberg, речь идет о машинах китайских производителей, в том числе Chery Automobile Co. и Great Wall Motor Co.

Судно под флагом Либерии вышло из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае 26 мая и должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня.

Пожар на одной из палуб судна начался 3 июня, когда оно находилось примерно в 500 километрах от острова Адак. Причины неизвестны.

Экипаж судна попытался потушить огонь, но им это не удалось. В итоге всю команду из 22 человек эвакуировала береговая охрана США.

На судне находятся 3 тысячи 159 транспортных средств, из которых 65 полностью электрические, а 681 — гибриды. Источники Bloomberg предполагают, что на палубе мог загореться электромобиль, но какой именно марки, неясно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331765/
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