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Техноблог

Корабль, пропавший 120 лет назад со всей командой, нашли австралийские ученые

Фото csiro.au. Останки корабля Nemesis

Австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) заявило об обнаружении пропавшего 120 лет назад парохода. Корабль Nemesis перевозил уголь, но в июле 1904 года бесследно исчез со всей командой в 32 человека.

Причиной пропажи послужил сильный ураган. После нескольких недель на пляж в 30 километрах к югу от Сиднея выбросило тела членов команды и фрагменты парохода. Точное место крушения корабля тогда так и не нашли.

csiro.au
Фото csiro.au. Якорь корабля Nemesis

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По данным исследователей, обломки неизвестного корабля случайно нашли в мае 2022 года в 26 километрах от берега неподалеку от Сиднея. Судно лежало на глубине 160 метров. Ученым пришлось не только сделать карту морского дна и множество фотографий, но и сверить снимки со старыми кадрами и чертежами судна.

Оказалось, что это и есть пароход Nemesis. Удалось установить и то, что затонул он из-за вышедшего из строя двигателя, который перестал работать прямо во время сильного шторма. После удара одной из волн корабль затонул так быстро, что экипаж не успел спастись.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/287813/
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