Завышенные счета за свет. Житель Сокулукского района жалуется на РЭС

О беспределе со стороны районных электрических сетей (РЭС) заявляет житель Сокулукского района. Счет за электроэнергию в январе составил почти 4 тысячи сомов. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, завышенные счета за свет приходят регулярно, однако начальник РЭС не желает выслушивать претензии граждан.
«Он нам сказал: выключайте тогда счетчики и вообще платить не будете больше. Но мы не пользуемся дополнительными электрическими приборами, горят только три лампочки и телевизор. Отапливаемся углем», — пишет читатель.
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