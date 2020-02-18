22:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Завышенные счета за свет. Житель Сокулукского района жалуется на РЭС

О беспределе со стороны районных электрических сетей (РЭС) заявляет житель Сокулукского района. Счет за электроэнергию в январе составил почти 4 тысячи сомов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, завышенные счета за свет приходят регулярно, однако начальник РЭС не желает выслушивать претензии граждан.

Читайте по теме
Ошибочка вышла. Счет почти на 60 тысяч сомов получила жительница Иссык-Куля

«Он нам сказал: выключайте тогда счетчики и вообще платить не будете больше. Но мы не пользуемся дополнительными электрическими приборами, горят только три лампочки и телевизор. Отапливаемся углем», — пишет читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/143941/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Чуйской области жалуются на частые отключения электроэнергии
ОАО «Северэлектро» 3 февраля отключит свет у должников города Бишкека
«Умные» счетчики невозможно обмануть, уверены в Нацэнергохолдинге
В «Ак-Ордо» из-за аварийного ремонта возможны перебои с электричеством
Жители двух многоэтажных домов на улице Ажибека Баатыра остались без отопления
Более миллиона сомов задолжал энергетикам Исторический музей
Цифра дня. 376,5 миллиона сомов за свет должны абоненты «Северэлектро»
Начался возврат электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан
Импортировать электроэнергию для майнинг-ферм готовы в Кыргызстане
В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на оплату счета дали несколько часов
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Чудаки парковки. Сквер в&nbsp;6-м микрорайоне Бишкека уничтожают водители Чудаки парковки. Сквер в 6-м микрорайоне Бишкека уничтожают водители
Загадочное морское существо обнаружили в&nbsp;Мексике Загадочное морское существо обнаружили в Мексике
По&nbsp;колено в&nbsp;грязи. Когда мэрия о&nbsp;комфорте горожан только говорит По колено в грязи. Когда мэрия о комфорте горожан только говорит
Бизнес
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
18 февраля, вторник
22:01
Завышенные счета за свет. Житель Сокулукского района жалуется на РЭС Завышенные счета за свет. Житель Сокулукского района жа...
21:29
ЕС может ввести ограничения против соцсетей, которые откажутся от цензуры
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 февраля: без осадков
20:57
Опять семейное насилие. В городе Ош ревнивый муж сбил и протащил жену на машине
20:52
Кыргызстанцы выиграли три медали в первый день чемпионата Азии по борьбе